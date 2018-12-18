18 Дек. 15:33 2018-12-18T15:33:18+03:00

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Двум уроженцам Владивостока 32-летнему Михаилу Полозуну и 28-летнему Алексею Самоделок предъявлено обвинение в незаконном обороте осетровой икры.

Как следует из материалов уголовного дела, разместили объявление в Интернете о продаже в Казани морепродуктов, в том числе икры охраняемой законом осетровой рыбы калуги.

В августе полицейские провели контрольную закупку 500 граммов черной икры, за 15 тысяч рублей. Ее отдали на экспертизу, которая показала, что она действительно принадлежит калуге.

После, уже 13 декабря, при продаже полкило черной и килограмма красной икры за 22 тысячи рублей уроженцев Владивостока задержали.

В ходе обыска у них было найдено и изъято около 800 килограммов морепродуктов, в том числе 16 банок (8 килограммов) черной и 57 банок красной икры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/682809" frameborder="0"></iframe> В Казани поймали продавцов осетровой икры.МВД по РТ

- Причастность к совершению преступления мужчины признали частично. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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