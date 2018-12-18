За смерть пассажирки поезда, погибшей в Чувашии, ответит проводник
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело в отношении проводника поезда "Ижевск-Москва" по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". А все из-за гибели пассажирки.
Во время следствия было установлено, что 6 ноября во время движения пассажирского поезда по территории Чувашии подозреваемая нарушила правила безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта: она не убедилась в том, что торцевая дверь вагона закрыта. В результате этого пассажирка, вышедшая освежиться, упала на железнодорожные пути.
Пострадавшая получила травмы, не смогла самостоятельно покинуть рельсы и ее насмерть раздавил следующий поезд. Женщин скончалась на месте.
- Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств по делу, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Проводник поезда уволена за нарушение правил безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта.
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