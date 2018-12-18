Минтранс России готов выделить от 350 до 500 миллионов рублей на реконструкцию летного поля аэропорта Чебоксар
Это будет дополнением к обновлению здания воздушной гавани столицы Чувашии, которое, кстати, будет осуществляться за счет инвестиций
В частности, на эти деньги планируется отремонтировать перрон и рулежную дорожку.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В скором времени начнется реконструкция аэропорта в Чебоксарах. Накануне, 17 декабря стало известно, что Министерство транспорта России поддержит республику и направит на это от 350 до 500 миллионов рублей. Деньги пойдут на обновление объектов летного поля аэродрома.
В частности, планируется отремонтировать перрон и рулежную дорожку.
Напомним, что воздушная гавань столицы Чувашии должна преобразоваться к 2021 году. Средства на это будут получены за счет инвестиций.
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