Минтранс России готов выделить от 350 до 500 миллионов рублей на реконструкцию летного поля аэропорта Чебоксар

18 Дек. 17:34 2018-12-18T17:34:05+03:00

В частности, на эти деньги планируется отремонтировать перрон и рулежную дорожку. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Это будет дополнением к обновлению здания воздушной гавани столицы Чувашии, которое, кстати, будет осуществляться за счет инвестиций

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В скором времени начнется реконструкция аэропорта в Чебоксарах. Накануне, 17 декабря стало известно, что Министерство транспорта России поддержит республику и направит на это от 350 до 500 миллионов рублей. Деньги пойдут на обновление объектов летного поля аэродрома.

В частности, планируется отремонтировать перрон и рулежную дорожку.

Напомним, что воздушная гавань столицы Чувашии должна преобразоваться к 2021 году. Средства на это будут получены за счет инвестиций.

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