В Казани под колесами внедорожника погиб мужчина

18 Дек. 13:31 2018-12-18T13:31:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 декабря, в понедельник, в 17.45 возле дома №51 по улице Адоратского в Ново-Савиновском районе Казани. По предварительным данным, 56-летний мужчина решил перейти оживленную магистраль вне зоны пешеходного перехода.

Его появление на дороге оказалось неожиданным для 35-летнего водителя внедорожника Тойота Ленд Крузер. Несмотря на попытку избежать ДТП, автомобиль все же сбил мужчину.

- В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Казани.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен