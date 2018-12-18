В Чувашии в аварии погибла женщина-пассажир, еще трое получили ранения

18 Дек. 13:58 2018-12-18T13:58:48+03:00

Перед столкновением одна из машин оказалась на встречке [фото]

Изменить размер текста: A A

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 17 декабря в 10.00 на 84-м километре автодороги "Чебоксары-Сурское". По предварительным данным, 34-летний водитель иномарки "Ниссан Альмера" превысил безопасную скорость, вылетел на встречку и врезался в отечественную "пятерку".

Фото: ГИБДД Чувашии

В результате столкновения смертельные травмы получила 49-летняя пассажирка иномарки. Женщина от полученных ранений скончалась в больнице.

В лечебное учреждение с места ДТП увезли еще трех человек - обоих водителей и пассажира "пятерки". У них были зафикисированы серьезные травмы, они находятся под наблюдением врачей.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен