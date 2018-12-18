В Чувашии в аварии погибла женщина-пассажир, еще трое получили ранения
Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 17 декабря в 10.00 на 84-м километре автодороги "Чебоксары-Сурское". По предварительным данным, 34-летний водитель иномарки "Ниссан Альмера" превысил безопасную скорость, вылетел на встречку и врезался в отечественную "пятерку".
Фото: ГИБДД Чувашии
В результате столкновения смертельные травмы получила 49-летняя пассажирка иномарки. Женщина от полученных ранений скончалась в больнице.
В лечебное учреждение с места ДТП увезли еще трех человек - обоих водителей и пассажира "пятерки". У них были зафикисированы серьезные травмы, они находятся под наблюдением врачей.
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