2018-12-18T13:58:48+03:00
Происшествия

В Чувашии в аварии погибла женщина-пассажир, еще трое получили ранения

Перед столкновением одна из машин оказалась на встречке [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: ГИБДД ЧувашииФото: ГИБДД Чувашии
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Авария с участием двух легковых автомобилей произошла 17 декабря в 10.00 на 84-м километре автодороги "Чебоксары-Сурское". По предварительным данным, 34-летний водитель иномарки "Ниссан Альмера" превысил безопасную скорость, вылетел на встречку и врезался в отечественную "пятерку".

Фото: ГИБДД Чувашии

Фото: ГИБДД Чувашии

В результате столкновения смертельные травмы получила 49-летняя пассажирка иномарки. Женщина от полученных ранений скончалась в больнице.

В лечебное учреждение с места ДТП увезли еще трех человек - обоих водителей и пассажира "пятерки". У них были зафикисированы серьезные травмы, они находятся под наблюдением врачей.

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