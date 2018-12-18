2018-12-18T13:17:17+03:00
Общество

Президент Татарстана вручил школам республики 57 автобусов

Они будут использоваться в 44 районах республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: president.tatar.ruФото: president.tatar.ru
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Во вторник, 18 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от 57 школьных автобусов главам муниципальных образований и начальникам отделов и управлений образования республики. Транспортные средства ушли в 44 района, сообщает Минобр Татарстана.

Известно, что предоставленный транспорт марки Ford Transit. Сейчас автопарк школьных автобусов республики представляет собой 770 машин марок Ford Transit, ПАЗ, УАЗ, Peugeot Boxer, FIAT Ducato, Iveco, Нефаз, ГАЗ. Из них 35 - подлежат списыванию и не используются из-за истечения срока эксплуатации.

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