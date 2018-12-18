Президент Татарстана вручил школам республики 57 автобусов

18 Дек. 13:17 2018-12-18T13:17:17+03:00

Они будут использоваться в 44 районах республики

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 18 декабря, президент Татарстана Рустам Минниханов вручил ключи от 57 школьных автобусов главам муниципальных образований и начальникам отделов и управлений образования республики. Транспортные средства ушли в 44 района, сообщает Минобр Татарстана.

Известно, что предоставленный транспорт марки Ford Transit. Сейчас автопарк школьных автобусов республики представляет собой 770 машин марок Ford Transit, ПАЗ, УАЗ, Peugeot Boxer, FIAT Ducato, Iveco, Нефаз, ГАЗ. Из них 35 - подлежат списыванию и не используются из-за истечения срока эксплуатации.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен