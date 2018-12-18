В Марий Эл лихач выехал на встречку, врезался в грузовик и погиб

18 Дек. 14:57 2018-12-18T14:57:43+03:00

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Смертельная авария произошла в Советском районе республики в 14.30 в понедельник, 17 декабря. По предварительным данным, 39-летний водитель "Лады Гранта" на 29-м километре автодороги «Йошкар-Ола-Уржум» превысил безопасную скорость и вылетел на встречку. Там мужчина не справился с управлением и не сумел вовремя затормозить перед грузовиком ЗИЛ-133. Произошло столкновение, в результате которого водитель легковушки получил смертельные травмы и скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

- На место аварии выезжали сотрудники Госавтоинспекции МВД Марий Эл, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Обстоятельства случившегося выясняются.

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