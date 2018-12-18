"Зима вошла в свою норму": В Татарстан придут 30-градусные морозы

18 Дек. 12:47 2018-12-18T14:37:40+03:00

Температура будет опускаться чуть ли не каждый день

Изменить размер текста: A A

Зима в Татарстан, как кажется, пришла окончательно и передышки жителям республики давать не собирается. Так, постепенно температура воздуха приближается к 20-градусной отметке со знаком "минус".

- Похолодание обусловлено антициклоном, центр которого находится в северо-западной части России. Также на понижение температуры окажет влияние северный воздушный поток. Столица республики будет находиться под влиянием антициклона вплоть до 22 декабря. По большому счету зима вошла в свою норму, - пояснил заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

Уже ближайшей ночью в некоторых районах Татарстана температура опустится до 24 градусов мороза, спустя сутки на термометрах можно будет увидеть -25. На следующей же неделе температура и вовсе пробьет 30-градусный рубеж.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен