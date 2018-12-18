В Чувашии Светлана Ананьева назначена врио министра экономики республики

18 Дек. 12:42 2018-12-18T12:42:02+03:00

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В понедельник, 17 декабря, глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал распоряжение о том, что внезапно освободившееся кресло министра экономики республики займет Светлана Ананьева.

Женщина будет временно исполняющей обязонности главы ведомства в связи с тем, что прежний министр - Владимир Аврелькин, был арестован в качестве фигуранта уголовного дела об использовании им своих полномочий вопреки интересам службы.

Иванова работала в качестве помощника Игнатьева с июля 2018 года, до этого 2,5 года трудилась заместителем министра здравоохранения Чувашии. По образованию она экономист. Успела потрудиться начальником отдела, заместителем директора по экономическим вопросам в Республиканском бюро медицинской статистики, которое позже переименовали в Медицинский информационно-аналитический центр.

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