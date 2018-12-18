В Советском районе Казани детсад и гимназию отключат от воды на сутки

18 Дек. 11:48 2018-12-18T11:48:04+03:00

19 декабря краны пересохнут также в ряде жилых домов

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Так, в эту среду, 19 декабря, в некоторых домах Советского района столицы Татарстана из-за работы на сетях отключат воду, причем на целые сутки.

А именно с 9.00 19 декабря до 9.00 20 ее не будет по адресам: улица Минская, 47 (гимназия №183), 51, 73 корпуса 1, 2, 3; 55а (детский сад №54); улица Яфраклы, 64, 64а, 66, 70.

А уже с 10.00 19 декабря до 9.00 20 декабря краны пересохнут в домах по адресам: улица Академика Сахарова, 21, 25.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой разместят согласно поступающим заявкам, сообщает МУП «Водоканал» и приносит извинения за временные неудобства.

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