2018-12-18T11:48:04+03:00
Общество

В Советском районе Казани детсад и гимназию отключат от воды на сутки

19 декабря краны пересохнут также в ряде жилых домов
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixaby.comФото: pixaby.com
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Так, в эту среду, 19 декабря, в некоторых домах Советского района столицы Татарстана из-за работы на сетях отключат воду, причем на целые сутки.

А именно с 9.00 19 декабря до 9.00 20 ее не будет по адресам: улица Минская, 47 (гимназия №183), 51, 73 корпуса 1, 2, 3; 55а (детский сад №54); улица Яфраклы, 64, 64а, 66, 70.

А уже с 10.00 19 декабря до 9.00 20 декабря краны пересохнут в домах по адресам: улица Академика Сахарова, 21, 25.

Для тех, кто не сможет сделать необходимых запасов, автоцистерны с водой разместят согласно поступающим заявкам, сообщает МУП «Водоканал» и приносит извинения за временные неудобства.

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