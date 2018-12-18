В казанском поселке Дербышки обновят озеро Комсомольское

18 Дек. 12:09 2018-12-18T12:09:59+03:00

Реорганизацию территории планируется проводить в два этапа

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Дирекция парков и скверов Татарстана пригласила жителей Казани обсудить благоустройство озера Комсомольское в Дербышках. Как оказалось его собираются кардинально обновить.

Отмечается, что реорганизацию территории планируется проводить в два этапа. Вначале будет проведена очистка самого озера, а после - благоустройство берега со стороны детско-юношеской спортивной школы.

В частности, авторы проекта предлагают организовать на воде пирсы, а на берегу построить детскую площадку и кафе. Помимо этого, у озера может появится воркаут, парковка и туалеты.

Общественное обсуждение пройдет в эту среду, 19 декабря, в 19.00 в зале школы №84.

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