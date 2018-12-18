Ограничение движения по улице Баки Урмаче в Казани продлили до 15 января

18 Дек. 10:56 2018-12-18T10:56:20+03:00

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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. Так, в частности, в городе решили продлить ограничение движения транспорта по улице Баки Урмаче до 15 января 2019 года. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

Так, движение будет перекрыто на участках от Оренбургского проезда до дома №6 по улице Баки Урманче; от дома №5 по улице Баки Урманче до Оренбургского проезда; от дома №6 по улице Баки Урманче до улицы Мидхада Булатова.

- Здесь продолжаются работы по ремонту проезжей части, - прокомментировали продление перекрытия дороги в мэрии Казани.

Кроме того, до 30 марта 2019 года продлено частичное закрытие проезжей части по улице Баки Урманче в районе строящегося дома №10 по улице Гарифа Ахунова. Это связано с обеспечением безопасных условий для горожан на время строительства жилого дома.