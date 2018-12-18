"Ак Барс" обыграл "Автомобилист" и вплотную приблизился к лидеру Востока

18 Дек. 10:12 2018-12-18T10:12:59+03:00

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Матч "Ак Барс" - "Автомобилист" несомненно был центральным событием очередного игрового дня КХЛ. Клуб из Екатеринбурга в нынешнем сезоне главный возмутитель спокойствия. Если раньше "Автомобилист" балансировал в районе зоны плей-офф, то перед нынешнем сезоном в клубе поставили куда более серьезные цели.

"Автомобилист" начал здорово, но постепенно начал свое преимущество терять, а тут как раз и удачная серия "Ак Барса". Так уж вышло, что в случае победы в очном поединке казанцы приблизятся к клубу из Екатеринбурга на расстояние одной победы.

Матч для "барсов" начался не лучшим образом. Уже на 4 минуте Найджел Доус отрыл счет в матче, реализовав большинство.Впрочем, казанцы ответили еще в первом периоде. Джастин Азеведу вернул равный счет на табло.

Героем же встречи стал Артем Михеев. В середине второй двадцатиминутки он вывел "Ак Барс" вперед, а в дебюте заключительного периода установил на табло окончательный счет. 3:1 - победа казанцев.