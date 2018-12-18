Президент Татарстана наградил спортсмена года-2018

18 Дек. 09:58 2018-12-18T09:58:47+03:00

Этих званий в этот раз были удостоены фигуристка Евгения Тарасова и лыжник Андрей Ларьков

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В Казани ратуше назвали имена лучших спортсменов республики уходящего 2018 года. В церемонии награждения принял президент Татарстана Рустам Минниханов.

- На зимних Олимпийских играх татарстанские спортсмены впервые завоевали четыре медали, еще три - на Параолимпиаде. На всех международных первенствах и чемпионатах наши спортсмены завоевали 310 медалей, - отметил глава республики.

После Рустам Минниханов вручил награду «Лучший спортсмен с ограниченными возможностями здоровья-2018» среди женщин серебряному призеру и дважды бронзовому призеру Паралимпийских зимних игр Пхенчхане аслуженный мастер спорта России по биатлону и лыжным гонкам сред Марта Зайнуллина.

Такую же награду только среди мужчин получил Олег Донцов - дважды бронзовый призер чемпионатов Европы по бадминтону, Чемпион России, Обладатель Кубка России 2018 года.

Награды «Лучший спортсмен Республики Татарстан-2018» среди женщин была удостоена фигуристка Евгения Тарасова, а среди мужчин – лыжник Андрей Ларьков.