В Татарстане из горящей фермы спасли 135 молочных коров

18 Дек. 09:36 2018-12-18T09:36:42+03:00

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Накануне вечером – в 18.00, по телефону «112» спасателям поступило сообщение о том, что в селе Чапшар Балтасинского района наблюдается задымление на животноводческой ферме.

По прибытию пожарных на место происшествия сотрудники предприятия смогли вывезти из горящего здания 135 молочных коров. Пламя бушевало на кровле строения.

- Общая площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Немалое подспорье в тушении огня оказала исправная водонапорная башня на территории фермы объемом 15 кубических метров. Погибших и пострадавших нет, - сообщают в МЧС Татарстана.