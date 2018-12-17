В Казани по тревоге в банк примчались пожарные машины
ЧП произошло на проспекте Ямашева в многоэтажке в доме №11. Местные жители увидели, как к четырнадцатиэтажке с включенными проблесковыми маячками и сиренами примчались пожарные автомобили, среди которых были и автолестницы для работы на высоких этажах.
Спецмашины окружили здание, в котором на первом этаже расположено отделение Сбербанка.
Как сообщили в МЧС Татарстана, сработали датчики задымления, и на место сразу выехали пожарные автомобили.
- Сейчас проходит разведка, выясняются причины появления дыма в помещение, - уточнили в МЧС республики.
Кроме пожарных автомобилей, на место прибыли сотрудники полиции.
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