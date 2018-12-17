2018-12-17T20:42:43+03:00
Происшествия

В Казани по тревоге в банк примчались пожарные машины

На месте ЧП работают все экстренные службы города
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Лика ИСАЕВА
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ЧП произошло на проспекте Ямашева в многоэтажке в доме №11. Местные жители увидели, как к четырнадцатиэтажке с включенными проблесковыми маячками и сиренами примчались пожарные автомобили, среди которых были и автолестницы для работы на высоких этажах.

Спецмашины окружили здание, в котором на первом этаже расположено отделение Сбербанка.

Как сообщили в МЧС Татарстана, сработали датчики задымления, и на место сразу выехали пожарные автомобили.

- Сейчас проходит разведка, выясняются причины появления дыма в помещение, - уточнили в МЧС республики.

Кроме пожарных автомобилей, на место прибыли сотрудники полиции.

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