В Казани по тревоге в банк примчались пожарные машины

17 Дек. 20:42 2018-12-17T20:42:43+03:00

На месте ЧП работают все экстренные службы города

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ЧП произошло на проспекте Ямашева в многоэтажке в доме №11. Местные жители увидели, как к четырнадцатиэтажке с включенными проблесковыми маячками и сиренами примчались пожарные автомобили, среди которых были и автолестницы для работы на высоких этажах.

Спецмашины окружили здание, в котором на первом этаже расположено отделение Сбербанка.

Как сообщили в МЧС Татарстана, сработали датчики задымления, и на место сразу выехали пожарные автомобили.

- Сейчас проходит разведка, выясняются причины появления дыма в помещение, - уточнили в МЧС республики.

Кроме пожарных автомобилей, на место прибыли сотрудники полиции.