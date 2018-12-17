С 19 декабря в казанском театре кукол «Экият» стартуют Новогодние представления

17 Дек. 19:07 2018-12-17T19:07:12+03:00

Их будут проводить на русском и татарском языках

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Начиная с этой среды, 19 декабря, в казанском театре кукол «Экият» начнут проводить для детей Новогодние представления, причем как на русском, так и на татарском языках.

Программа состтоит из двух частей. Первая – это интермедия вокруг Елки, а вторая - просмотр спектакля. Общая продолжительность мероприятия 1 час 45 минут.

Так в фойе театра около нарядной хвойной красавицы помимо Деда Мороза и Снегурочки ребят будет ждать встреча с такими сказочными героями, как Буратино, Мальвина, Шурале, Маша и Медведь, а также с поросятами Ниф-Нифом, Наф-Нафом и Нуф-Нуфом. Будут интерактивные игры, песни и танцы.

Далее детям в разные дни представят спектакли: «Щелкунчик», «Солнышко и снежные человечки» и спектакль на татарском языке «Кояш м кар б ртекл ре»/

Представления будут идти ежедневно, по четыре елки в день, с 19 декабря (1 января - выходной день) по 8января включительно. Начало представлений в 10.00, 12.30, 15.00, 17.30.