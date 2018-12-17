2018-12-17T18:45:15+03:00
Происшествия

В Татарстане сотрудника колонии за попытку сбыта наркотиков приговорили к 9 годам строгого режима

Когда решение суда будет исполнено, мужчину будут охранять его бывшие коллеги
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
Изменить размер текста:

27-летнего экс-сотрудника группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №4 признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Так, в июне этого года, являясь сотрудником УФСИН Татарстана, купил у неустановленного лица 7,93 грамма марихуаны и 115,33 грамма гашиша. Все это он сбыл осужденным в колонии, где работал.

Завернул наркотики в полимерный сверток и выбросил из окна кабинета на территорию внутренней запретной зоны исправительного учреждения.

- Свою вину мужчина частично признал. Он был заключен под стражу. В итоге суд приговорили экс-сотрудника УФСИН Татарстана к 9 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу пока не вступил.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей