В Татарстане сотрудника колонии за попытку сбыта наркотиков приговорили к 9 годам строгого режима
27-летнего экс-сотрудника группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №4 признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.
Так, в июне этого года, являясь сотрудником УФСИН Татарстана, купил у неустановленного лица 7,93 грамма марихуаны и 115,33 грамма гашиша. Все это он сбыл осужденным в колонии, где работал.
Завернул наркотики в полимерный сверток и выбросил из окна кабинета на территорию внутренней запретной зоны исправительного учреждения.
- Свою вину мужчина частично признал. Он был заключен под стражу. В итоге суд приговорили экс-сотрудника УФСИН Татарстана к 9 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу пока не вступил.