В Татарстане сотрудника колонии за попытку сбыта наркотиков приговорили к 9 годам строгого режима

17 Дек. 18:45 2018-12-17T18:45:15+03:00

Когда решение суда будет исполнено, мужчину будут охранять его бывшие коллеги

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27-летнего экс-сотрудника группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №4 признали виновным в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Так, в июне этого года, являясь сотрудником УФСИН Татарстана, купил у неустановленного лица 7,93 грамма марихуаны и 115,33 грамма гашиша. Все это он сбыл осужденным в колонии, где работал.

Завернул наркотики в полимерный сверток и выбросил из окна кабинета на территорию внутренней запретной зоны исправительного учреждения.

- Свою вину мужчина частично признал. Он был заключен под стражу. В итоге суд приговорили экс-сотрудника УФСИН Татарстана к 9 годам колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре Татарстана. - Приговор в законную силу пока не вступил.