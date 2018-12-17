В Татарстане группу обнальщиков приговорили к условному сроку

17 Дек. 18:22 2018-12-17T18:22:45+03:00

Они успели снять через банкоматы более 133 миллионов рублей

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49-летнего Василия Данилова, 49-летнего Сергея Петрова и 32-летнюю Анастасию Егорову признали виновными в незаконной банковской деятельности.

Как было установлено, без специального на то разрешения эта троица выполняла поручения различных фирм и организаций из различных регионов России по незаконному обналичиванию денег. За это они брали процент от суммы, которую нужно было превратить в живые купюры.

Осужденные переводили со счетов «клиентов» средства на счета подконтрольных фирм, а после забирали наличные через банкоматы.

Троицу накрыли в октябре 2017 года. С 2015-го злоумышленникам удалось незаконно обналичить более 133 миллионов рублей, получив за это на руки свыше 2,6 миллиона рублей.

- В итоге суд назначил Данилову, Петрову и Егоровой наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, - сообщает следственный комитет Татарстана.