В Татарстане группу обнальщиков приговорили к условному сроку
49-летнего Василия Данилова, 49-летнего Сергея Петрова и 32-летнюю Анастасию Егорову признали виновными в незаконной банковской деятельности.
Как было установлено, без специального на то разрешения эта троица выполняла поручения различных фирм и организаций из различных регионов России по незаконному обналичиванию денег. За это они брали процент от суммы, которую нужно было превратить в живые купюры.
Осужденные переводили со счетов «клиентов» средства на счета подконтрольных фирм, а после забирали наличные через банкоматы.
Троицу накрыли в октябре 2017 года. С 2015-го злоумышленникам удалось незаконно обналичить более 133 миллионов рублей, получив за это на руки свыше 2,6 миллиона рублей.
- В итоге суд назначил Данилову, Петрову и Егоровой наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, - сообщает следственный комитет Татарстана.