2018-12-17T17:40:44+03:00
Общество

В Татарстане предложили создать национальный оркестр и музей традиционных музыкальных инстррументов

Помимо этого, в музыкальных школах может появится специальность "Композиция"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Татарстане предложили создать национальный оркестр на основе оркестра народных инструментов "Казан нуры". Инициатором выступил непосредственно руководитель оркестра Расим Ильясов.

Однако в ответ на выдвинутую идею председатель Союза композиторов Татарстана Рашид Калимуллин предложил кое-что свое. Так, мужчина рассказал, что давно вынашивает проект создания музея традиционных музыкальных инструментов республики. Причем он поспешил отметить, что речь идет не только об экспозиции как таковой, но и о мастерской по ее изготовлению.

Напоследок Калимуллин выступил с еще одной идеей. Он предложил начать предоставлять учащимся музыкальных школ возможность обучаться по специальности «Композиция». Это могло бы помочь в обеспечении развития национальных музыкальных кадров.

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