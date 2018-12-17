В Казани похолодает до 16 градусов мороза
Ночью и днем возможен снег
В некоторых районах Татарстана температура опустится до 18 градусов мороза.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В Казань пришло похолодание. Так, в ближайшие сутки в столице Татарстана ожидается слабый северо-западный ветер, пройдет снег. На дорогах гололедица.
Температура воздуха составит 9-11 градусов ниже нуля. При прояснениях до 16 градусов мороза.
В целом по Татарстану будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью и утром в отдельных районах туман. На дорогах гололедица.
Что касается температуры воздуха, то она составит от 8 до 13 градусов мороза. При прояснениях столбик термометра опустится до 18 градусов со знаком "минус".