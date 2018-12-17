В 2018 году в Чувашии незаконно вырубили 216 кубометров леса

17 Дек. 17:01 2018-12-17T17:01:40+03:00

За это был наложено штрафов на общую сумму 678,7 тысяч рублей

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С начала 2018 года в Чувашии зарегистрирован 61 случай незаконной рубки леса. Говоря об объемах, это порядка 216 кубометров древесины. За эти правонарушения было наложено штрафов на общую сумму 678,7 тысяч рублей.

Известно, что 533,7 тысяч из них пришлось на 269 обычных граждан, а оставшиеся 145 тысяч - на 30 должностных лиц. 74 человека получили наказания в виде предупреждения. Такими цифрами делится министерство природы Чувашии.

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