Замначальника, администратор магазина и сантехник: самые высокооплачиваемые вакансии декабря-2018 в Казани

17 Дек. 16:26 2018-12-17T16:26:54+03:00

Анализ вакансий показал, что горожане вполне могли заработать за месяц от 52 до 125 тысяч рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Больше всего в городе предлагали соискателям на должность региональных представителей в сфере металлообработки

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Стали известны те вакансии, за которые в Казани в декабре предлагали наибольшую зарплату. Анализ вакансий Superjob показал, что горожане вполне могли получиль должность и заработывать в месяц от 52 до 125 тысяч рублей.

Так, больше всего в городе предлагали региональным представителям в сфере металлообработки. Им работодатели готовы были платить вплоть до 125 тысяч рублей. На втором месте в списке монтажники систем отопления и сантехники с зарплатой в 70 тысяч рублей.

Тройку лидеров замыкает вакансия главного специалиста управления малого бизнеса. Соискателям на эту должность в Казани в декабре предлагали от 55 тысяч рублей. Чуть меньше - от 53 тысяч, значились администраторы магазинов.

Пятое и последнее место в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий заняли заместители начальников дополнительных офисов с зарплатой от 52 тысяч рублей.