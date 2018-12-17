2018-12-17T16:26:54+03:00
Общество

Замначальника, администратор магазина и сантехник: самые высокооплачиваемые вакансии декабря-2018 в Казани

Больше всего в городе предлагали соискателям на должность региональных представителей в сфере металлообработки
Алина ГАБДУЛИНА
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Анализ вакансий показал, что горожане вполне могли заработать за месяц от 52 до 125 тысяч рублейАнализ вакансий показал, что горожане вполне могли заработать за месяц от 52 до 125 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Стали известны те вакансии, за которые в Казани в декабре предлагали наибольшую зарплату. Анализ вакансий Superjob показал, что горожане вполне могли получиль должность и заработывать в месяц от 52 до 125 тысяч рублей.

Так, больше всего в городе предлагали региональным представителям в сфере металлообработки. Им работодатели готовы были платить вплоть до 125 тысяч рублей. На втором месте в списке монтажники систем отопления и сантехники с зарплатой в 70 тысяч рублей.

Тройку лидеров замыкает вакансия главного специалиста управления малого бизнеса. Соискателям на эту должность в Казани в декабре предлагали от 55 тысяч рублей. Чуть меньше - от 53 тысяч, значились администраторы магазинов.

Пятое и последнее место в рейтинге самых высокооплачиваемых вакансий заняли заместители начальников дополнительных офисов с зарплатой от 52 тысяч рублей.

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