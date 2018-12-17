"КАМАЗ" совместно с китайскими партнерами начнет выпускать сцепления для грузовиков

17 Дек. 15:59 2018-12-17T15:59:52+03:00

В Набережных Челнах уже состоялась торжественная церемония запуска соответствующего производства

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Набережночелнинский завод "КАМАЗ" запустил новое производство. Совместо с двумя китайскими компаниями (АО "Чаньчунь Идун Клатч Ко, Лтд" и ООО "Компания по импорту и экспорту Сюйчен Механизация провинции Цзилинь") он будет создавать сцепления для грузовых автомобилей.

Новая производственная линия имеет высокую степень автоматизации, широкое применение принципов нулевой ошибки, а также возможность отслеживания данных в режиме реального времени, сообщает пресс-служба "КАМАЗа".

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