"КАМАЗ" совместно с китайскими партнерами начнет выпускать сцепления для грузовиков
В Набережных Челнах уже состоялась торжественная церемония запуска соответствующего производства
Фото: ПАО "КАМАЗ"
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Набережночелнинский завод "КАМАЗ" запустил новое производство. Совместо с двумя китайскими компаниями (АО "Чаньчунь Идун Клатч Ко, Лтд" и ООО "Компания по импорту и экспорту Сюйчен Механизация провинции Цзилинь") он будет создавать сцепления для грузовых автомобилей.
Новая производственная линия имеет высокую степень автоматизации, широкое применение принципов нулевой ошибки, а также возможность отслеживания данных в режиме реального времени, сообщает пресс-служба "КАМАЗа".
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