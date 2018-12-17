2018-12-17T15:35:30+03:00
Происшествия

Смертельный корпоратив в Татарстане: в убийстве мужчины подозревают его коллегу

Они вместе возвращались домой
Олег ЛУГОВОЙ
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Мужчина скончался в машине "скорой".Мужчина скончался в машине "скорой".Фото: Олег УКЛАДОВ
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Ночью 16 декабря в поселке ЗЯБ Набережных Челнов с ножевыми ранениями в шею обнаружен 35-летний мужчина. Его срочно повезли в больницу, однако он скончался по пути в машине «скорой». По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Вскоре был задержан и подозреваемый. Им оказался 32-летний коллега убитого. По версии следствия, мужчины после корпоратива вместе возвращались домой. В один из моментов между пьяными сотрудниками вспыхнула ссора. Именно в ходе нее задержанный и нанес смертельные раны в шею своего оппонента пока неустановленным предметом.

Потерпевший смог пройти несколько десятков метров. После чего потерял сознание и упал. Подозреваемый, увидев это, позвонил в «скорую», представился чужим именем и сообщил о том, что человеку требуется медпомощь.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

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