Президент Татарстана предложил отменить 50% скидку на оплату штрафов ГИБДД

17 Дек. 15:00 2018-12-17T15:00:48+03:00

В 2018 году каждый третий нарушитель ПДД не оплачивал штрафы

Он считает, что федеральный бюджет потерял на этом почти 3 миллиарда рублей

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Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил со своими инициативами на совместном заседании республиканских кабинета министров и коллегии МВД. Одним из предложений главы региона стало отмена 50% скидок на оплату штрафов ГИБДД.

По его словам, с введением скидочной программы штрафы федеральный бюджет недополучил почти 3 миллиарда рублей. Рустам Минниханов считает, что эти деньги можно было бы потратить на решение многих задач.

Мысль о том, что, несмотря на скидку, чаще оплачивать штрафы не стали, поддержал и глава МВД Татарстана Артем Хохорин. Он привел цифры, согласно которым, в 2018 году каждый третий нарушитель правил дорожного движения отказывался нести за них финансовую ответственность.

Напомним, что помимо этого, президент Татарстана предложил возбуждать уголовные дела за езду без водительских прав.