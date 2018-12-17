Президент Татарстана предложил отменить 50% скидку на оплату штрафов ГИБДД
Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил со своими инициативами на совместном заседании республиканских кабинета министров и коллегии МВД. Одним из предложений главы региона стало отмена 50% скидок на оплату штрафов ГИБДД.
По его словам, с введением скидочной программы штрафы федеральный бюджет недополучил почти 3 миллиарда рублей. Рустам Минниханов считает, что эти деньги можно было бы потратить на решение многих задач.
Мысль о том, что, несмотря на скидку, чаще оплачивать штрафы не стали, поддержал и глава МВД Татарстана Артем Хохорин. Он привел цифры, согласно которым, в 2018 году каждый третий нарушитель правил дорожного движения отказывался нести за них финансовую ответственность.
Напомним, что помимо этого, президент Татарстана предложил возбуждать уголовные дела за езду без водительских прав.
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