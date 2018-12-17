В Казани горожане начали жаловаться на стаи бездомных собак
На портале "Народный контроль" появились сразу две жалобы на стаи бездомных собак от жителей Казани. Так, животные начали пугать жителей жилого комплекса "Весна" и дома №20 на улице Даурская.
- Стая собак (суки и кобеля) расположилась на территории "Весны", страшно ходить мимо - бросаются, все особи крупные. Есть щенки, которые через пару месяцев будут так же реагировать на прохожих. Примите пожалуйста меры! - просит местная жительница Лилия Г. (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.)
- Перед домом №20 по улице Даурская в темное время суток (либо утром пока не расцвело, либо вечером как темнеет) бегает стая собак. 3 взрослые собаки и 5-6 щенков. Мусор вынести и в магазин ходить страшно. Уже устали засыпать и просыпаться под лай собак! Примите меры, - рассказывает другой казанец - Денис С.
Обе заявки на данный момент находятся на уровне автоопределения ответственных. Ни просьбу Лилии, ни Дениса никто пока не поддержал. Фотографий бездомных собак оба местных жителя к жалобе не прилагают.
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