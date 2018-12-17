В Казани горожане начали жаловаться на стаи бездомных собак

17 Дек. 14:11 2018-12-17T14:11:32+03:00

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На портале "Народный контроль" появились сразу две жалобы на стаи бездомных собак от жителей Казани. Так, животные начали пугать жителей жилого комплекса "Весна" и дома №20 на улице Даурская.

- Стая собак (суки и кобеля) расположилась на территории "Весны", страшно ходить мимо - бросаются, все особи крупные. Есть щенки, которые через пару месяцев будут так же реагировать на прохожих. Примите пожалуйста меры! - просит местная жительница Лилия Г. (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.)

- Перед домом №20 по улице Даурская в темное время суток (либо утром пока не расцвело, либо вечером как темнеет) бегает стая собак. 3 взрослые собаки и 5-6 щенков. Мусор вынести и в магазин ходить страшно. Уже устали засыпать и просыпаться под лай собак! Примите меры, - рассказывает другой казанец - Денис С.

Обе заявки на данный момент находятся на уровне автоопределения ответственных. Ни просьбу Лилии, ни Дениса никто пока не поддержал. Фотографий бездомных собак оба местных жителя к жалобе не прилагают.