2018-12-17T13:34:42+03:00
Звезды

Повесть писательницы из Чебоксар стала лучшим детским произведением в России

В ней Евгения Басова рассказала об опасности подражания
Алина ГАБДУЛИНА
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В общей сложности в "Книгуру" участвовало 708 авторов со всей страныВ общей сложности в "Книгуру" участвовало 708 авторов со всей страныФото: Марина ПОЛЯКОВА
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Были объявлены лауреаты всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей и юношества "Книгуру". Первое место в нем заняла жительница Чебоксар Евгения Басова (псевдоним - Илга Понорницкая). В своей повести "ИЗО" она рассказала об опасности подражания.

В общей сложности в "Книгуру" участвовало 708 авторов со всей страны. Эксперты отобрали 15 лучших произведений и выложили их на сайт. Итоговые результаты зависели от детей и подростков, которые своими голосами решали, кто победит в конкурсе.

- Ты не ждёшь от людей плохого – ведь они такие… такие другие! не такие, как ты, невероятно притягательные и интересные, и занимаются удивительными вещами: вьют верёвки, например, или торгуют на рынке. Ты готова их любить, им помогать, быть им искренним другом… а они готовы уничтожить тебя – равнодушно и спокойно, почти не глядя, между делом. И если мама с папой спросят, что с тобой происходит, ты не сможешь ответить, - гласит аннотация к повести.

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