2018-12-17T13:45:02+03:00
Дом. Семья

Новый год-2019 в Казани: как будут работать автобусы и троллейбусы

В ночь на Новый год-2019 рабочий график общественного транспорта будет продлен
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: kzn.ruФото: kzn.ru
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В дни праздников в честь Нового года-2019 – с 30 декабря по 8 января, общественной транспорт Казани будет работать по графику выходного дня.

А в саму новогоднюю ночь автобусы, трамваи и троллейбусы будут курсировать до 2.00. Метро же продлит свою работу до полуночи.

Так, на 20.00 31 декабря в Казани на свои маршруты выйдут 475 единиц подвижного состава, на 21.00 - 331 единица, на 22.00 - 200 единиц, а на 23.00 - 76 единиц. До 2.00 будут курсировать 69 единиц подвижного состава на 49 маршрутах.

Утром 1 января автобусы, трамваи и троллейбусы выйдут на маршруты с 7.00 и будут курсировать вплоть до 23.00. При этом режим работы метро не изменится - составы будут ходить с 6.00 до полуночи.

На Рождество после окончания праздничной службы к 1.30 7 января 2019 года на остановочный пункт «Центральный стадион» организуют спецподачу 9 автобусов и одного троллейбуса.

Напомним, что во время новогодних праздников ограничат движение транспорта около Центра семьи «Казан».

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