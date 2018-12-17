2018-12-17T13:00:25+03:00
Авто

Президент Татарстана предложил возбуждать уголовные дела за езду без водительских прав

Инициативу поддержал прокурор республики Илдус Нафиков
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В 2018 году было зафиксировано 1515 случаев не изъятых удостоверений водителей, которые лишены права управлять автоВ 2018 году было зафиксировано 1515 случаев не изъятых удостоверений водителей, которые лишены права управлять автоФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с инициативой ужесточения наказания за езду без водительских прав. Об этом он заявил на совместном заседании республиканских кабинета министров республики и коллегии МВД,

По словам главы Татарстана, если человека лишили прав и он сел за руль, то он - преступник. Соответственно, Рустам Минниханов предложил возбуждать в таких случая уголовные дела. С ним согласился прокурор республики Илдус Нафиков.

Помимо этого, на заседании обсудили проблему не изъятых удостоверений водителей, которые лишены права управлять авто. Таких, к слову, в 2018 году стало меньше. Так, если в 2017 году было зафиксировано 2 092 подобных случаях, то на данных момент их 1 515.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В парке Победы Набережных Челнов появится аллея снеговиков
Повесть писательницы из Чебоксар стала лучшим детским произведением в России
Новый год-2019 в Казани: как будут работать автобусы и троллейбусы
В Марий Эл мужчина без водительских прав врезался в КАМАЗ и погиб
В Казани потратят 20 миллионов рублей на новогодние подарки детям
В Казани за 210 миллионов рублей продают бывший ресторан "Танго"
В 2019 году в Казани и прилегающих жилых массивах будут отремонтированы 54 участка улиц
Два района Казани 18 декабря останутся без света
Впереди лишь Питер и Москва: Казань вошла в тройку самых популярных городов для путешествий на Новый год
В 2018 году в Набережных Челнах почти 700 сотрудников лишились работы
Дальнобойщик из Татарстана погиб под колесами своей машины в Кировской области
В Чувашии лихач насмерть сбил пенсионерку на "зебре"
В Татарстане из горящего гипермаркета эвакуировали 50 человек
В Чебоксарах полицейский сбил ребенка на "зебре"
В Казани 27 декабря в честь открытия главной елки прозвучит салют
В Татарстане во время пожара в многоэтажке пожарные спасли пять человек
В Казани в смертельной аварии погиб мужчина
В Татарстане спасли новорожденных щенков, выброшенных в полынью на реке
В Казани арестованный за насилие над 15-летним юношей подросток нанес себе рану живота