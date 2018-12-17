2018-12-17T13:00:25+03:00
Авто

Президент Татарстана предложил возбуждать уголовные дела за езду без водительских прав

Инициативу поддержал прокурор республики Илдус Нафиков
Алина ГАБДУЛИНА
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В 2018 году было зафиксировано 1515 случаев не изъятых удостоверений водителей, которые лишены права управлять автоВ 2018 году было зафиксировано 1515 случаев не изъятых удостоверений водителей, которые лишены права управлять автоФото: Евгения ГУСЕВА
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Президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с инициативой ужесточения наказания за езду без водительских прав. Об этом он заявил на совместном заседании республиканских кабинета министров республики и коллегии МВД,

По словам главы Татарстана, если человека лишили прав и он сел за руль, то он - преступник. Соответственно, Рустам Минниханов предложил возбуждать в таких случая уголовные дела. С ним согласился прокурор республики Илдус Нафиков.

Помимо этого, на заседании обсудили проблему не изъятых удостоверений водителей, которые лишены права управлять авто. Таких, к слову, в 2018 году стало меньше. Так, если в 2017 году было зафиксировано 2 092 подобных случаях, то на данных момент их 1 515.

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