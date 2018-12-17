2018-12-17T12:18:00+03:00
Дом. Семья

В Казани потратят 20 миллионов рублей на новогодние подарки детям

Их получат 135 тысяч детсадовцев, учащихся младших классов, детей-инвалидов и ребят из многодетных семей
Алина ГАБДУЛИНА
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Стоимость одного подарка составит 145 рублейСтоимость одного подарка составит 145 рублейФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В этом году из бюджета Казани будет выделено порядка 20 миллионов рублей на новогодние подарки для детей. На эти деньги будет приобретено 135 тысяч наборов сладостей.

В частности, их получат все детсадовцы, учащиеся начальных классов, а также дети-инвалиды и ребята из многодетных семей в возрасте от трех до шести лет. Со слов первого заместителя руководителя исполкома города Рустема Гафарова, стоимость одного подарка составит 145 рублей. Из чего именно он будет состоять не уточняется.

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