В Казани потратят 20 миллионов рублей на новогодние подарки детям

СЕГОДНЯ 12:18 2018-12-17T12:18:00+03:00

Их получат 135 тысяч детсадовцев, учащихся младших классов, детей-инвалидов и ребят из многодетных семей

Изменить размер текста: A A

В этом году из бюджета Казани будет выделено порядка 20 миллионов рублей на новогодние подарки для детей. На эти деньги будет приобретено 135 тысяч наборов сладостей.

В частности, их получат все детсадовцы, учащиеся начальных классов, а также дети-инвалиды и ребята из многодетных семей в возрасте от трех до шести лет. Со слов первого заместителя руководителя исполкома города Рустема Гафарова, стоимость одного подарка составит 145 рублей. Из чего именно он будет состоять не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Не позор, а подарок взрослым: татарстанские чиновники объяснили, что на самом деле вручили детям-инвалидам (подробнее)

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»