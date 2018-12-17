2018-12-17T11:57:21+03:00
Общество

В Казани за 210 миллионов рублей продают бывший ресторан "Танго"

Популярное некогда заведение находится на улице братьев Касимовых
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: avitoФото: avito
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На известном сайте объявлений неожиданно для казанцев появилась информация о продаже помещения популярного некогда ресторана "Танго" на улице братьев Касимовых.

Продается заведение совместно с двумя другими: Гинес Пабом и баром Ибица. Желающему приобрести все это придется отдать в общей сложности 210 миллионов рублей.

Автор объявления отмечает, что помещения находятся в хорошем состоянии, имеется бесплатная парковка на 30 автомобилей и свой парк для летнего кафе.

- Подойдет под ресторан, кафе, торгово-развлекательный комплекс, офисный центр, отделение банка, - отмечает продавец.

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