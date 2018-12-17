2018-12-17T11:02:20+03:00
Общество

Два района Казани 18 декабря останутся без света

Отключение электричества намечено в Вахитовском и Советском районах города
Владимир КРУПСКИЙ
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Света не будет из-за ремонтных работ.Света не будет из-за ремонтных работ.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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18 декабря в Казани вновь запланировано отключение электричества. Так, без света останутся жители домов, расположенных в Вахитовском и Советском районах столицы Татарстана.

С 8.00 до 13.00 свет отключат в Вахитовском районе по улицам Назарбаева, 10, Островского, 107, Петербургская, 86;

С 8.00 до 17.00 электричество отключат по улицам.Большая Красная, 68, Муштари, 35/60, Толстого, 14;

С 9.00 до 17.00 света не будет в домах №№50, 52 по улице Достоевского;

С 14.00 до 18.00 электричество отключат в домах по улицам Астрономическая, 3/6, Право-Булачная, 41, 45/2, Сары Садыковой, 3, 7.

С 9.00 до 18.00 света не будет в домах садового некоммерческого товарищества «Нокса» Советского района, в поселке Нагорный по адресам: в домах с №19 по №33 по улице Поперечно-Ноксинская, а также в домах по улицам 1-я Ноксинская, 2-я Ноксинская, 3-я Ноксинская, 4-я Ноксинская.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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