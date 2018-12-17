В 2019 году в Казани и прилегающих жилых массивах будут отремонтированы 54 участка улиц
В наступающем 2019 году по Казанской агломерации будут отремонтированы: дорожные покрытия на 54 участках городских улиц общей протяженностью 29,8 километра и тротуары на 31 участке - протяженностью 8,2 километра. О таких планах сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.
Помимо этого, в Казани и прилагающих к ней жилых массивах (Борисково, Кадышево, Борисоглебское, Крутушка, Мирный, Салмачи, Займище, Вознесенское) установят новые светофоры, ограждения безопасности, искусственные неровности и дорожные знаки.
Вместе с тем стало известно, что к концу 2024 года 85% дорог Казанской агломерации должны соответствовать нормативным требованиям. На 1 января 2018 года им соответствовали 74,7% дорог.
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