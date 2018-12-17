2018-12-17T11:35:35+03:00
Авто

В 2019 году в Казани и прилегающих жилых массивах будут отремонтированы 54 участка улиц

Также запланирована установка новых светофоров, ограждений безопасности, искусственных неровностей и дорожных знаков
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В наступающем 2019 году по Казанской агломерации будут отремонтированы: дорожные покрытия на 54 участках городских улиц общей протяженностью 29,8 километра и тротуары на 31 участке - протяженностью 8,2 километра. О таких планах сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Помимо этого, в Казани и прилагающих к ней жилых массивах (Борисково, Кадышево, Борисоглебское, Крутушка, Мирный, Салмачи, Займище, Вознесенское) установят новые светофоры, ограждения безопасности, искусственные неровности и дорожные знаки.

Вместе с тем стало известно, что к концу 2024 года 85% дорог Казанской агломерации должны соответствовать нормативным требованиям. На 1 января 2018 года им соответствовали 74,7% дорог.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Еще больше материалов по теме: «Ремонт дорог в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей