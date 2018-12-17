2018-12-17T10:54:53+03:00
Общество

Впереди лишь Питер и Москва: Казань вошла в тройку самых популярных городов для путешествий на Новый год

В настоящий момент загрузка отелей на новогоднюю ночь в столице Татарстана составляет 79%
Владимир КРУПСКИЙ
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В Казани ожидают существенный наплыв туристов.В Казани ожидают существенный наплыв туристов.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казань оказалась в лидерах очередного туристического рейтинга. Так, столица Татарстана вошла в тройку самых популярных городов для путешествий в новогодние каникулы 2019 года. Об этом сегодня на деловом понедельнике сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Рейтинг опубликовал известный сервис бронирования tvil.ru. При составлении учитывалась бронь отелей и апартаментов с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. В итоге Казань уступила лишь Санкт-Петербургу и Москве.

- В среднем туристы бронируют отели на 3,5 ночи. Стоит отметить, что по предварительным данным казанских гостиниц, средняя загрузка отелей в новогоднюю ночь составит 79%, а в период со 2 по 7 января – 62%. Процесс бронирования отелей продолжается. Таким образом, мы ожидаем еще большую загрузку казанских отелей, – заявила Санникова.

Отметим, что в рамках подготовки к празднику разработан специальный календарь интересных событий, которые пройдут в Казани в новогодние праздники и в целом в 2019 году.

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