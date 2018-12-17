В парке Победы Набережных Челнов появится аллея снеговиков

17 Дек. 13:51 2018-12-17T13:51:32+03:00

Все желающие могут прийти в парк и создать собственного, неповторимого снеговика, который, впоследствии, станет частью композиции Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Ее открытие состоится 23 декабря в 11.00

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В Набережных Челнах появится аллея снеговиков, которая станет дополнением к общему новогоднему оформлению города. Она разместится у главной сцены в парке Победы.

Открытие аллеи состоится в воскресенье, 23 декабря, в 11.00. В это время все желающие могут прийти в парк и создать собственного, неповторимого снеговика, который, впоследствии, станет частью композиции. Организаторы мероприятия готовы предоставить участникам краски, чтобы их творения были ярче.

Открытие аллеи будет лишь частью городского праздника, одним из организаторов которогов выступит администрация Набережных Челнов.

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