В Марий Эл мужчина без водительских прав врезался в КАМАЗ и погиб
Смертельная авария произошла в субботу, 15 декабря, в 1.25 в Советском районе на 47 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум». По предварительным данным, 27-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, превысил безопасную скорость, вылетел на встречку и врезался в КАМАЗ с прицепом.
В результате аварии водитель легковушки скончался на месте происшествия еще до приезда медиков. Он был зажат в салоне автомобиля, и его вызволяли сотрудники Марийской аварийно – спасательной службы. Они передали его тело сотрудникам полиции.
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