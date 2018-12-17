2018-12-17T12:40:15+03:00
Происшествия

В Марий Эл мужчина без водительских прав врезался в КАМАЗ и погиб

Чтобы извлечь его тело из покореженной машины вызывали спасателей
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МВД по Марий Эл
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Смертельная авария произошла в субботу, 15 декабря, в 1.25 в Советском районе на 47 километре автодороги «Йошкар-Ола – Уржум». По предварительным данным, 27-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, превысил безопасную скорость, вылетел на встречку и врезался в КАМАЗ с прицепом.

В результате аварии водитель легковушки скончался на месте происшествия еще до приезда медиков. Он был зажат в салоне автомобиля, и его вызволяли сотрудники Марийской аварийно – спасательной службы. Они передали его тело сотрудникам полиции.

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