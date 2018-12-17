2018-12-17T10:42:27+03:00
Общество

В 2018 году в Набережных Челнах почти 700 сотрудников лишились работы

На данный момент уровень безработицы в городе составляет 0,33%
Алина ГАБДУЛИНА
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В центр занятости населения за текущий год обратилось всего 379 человекВ центр занятости населения за текущий год обратилось всего 379 человек
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Стало известно, что в 2018 году в центр занятости населения Набережных Челнов были поданы списки на сокращение порядка 979 рабочих. Из них, правда, реально решились работы 686 человек. Интересно, что в центр занятости населения за текущий год обратилось всего 379 человек. Такие цифры огласила директор ведомства Татьяна Быданова 17 декабря на традиционном деловом понедельнике.

На данный момент уровень безработицы в городе составляет 0,33%. Это самый низкий результат среди моногородов и крупных промышленных центров страны. Однако, по словам мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева, город нуждается в большем числе квалифицированных сотрудниках, каковых не имеет.

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