В Чувашии лихач насмерть сбил пенсионерку на "зебре"
Смертельный наезд на 68-летнюю жительницу Новочебоксарска произошел 15 декабря в 16.00 на улице Советской. Пенсионерка переходила дорогу по "зебре", когда на нее наехал автомобиль ВАЗ-21074, которым управлял 25-летний мужчина.
По предварительным данным, водитель превысил безопасную скорость, грубо нарушил правила дорожного движения - не остановился перед пешеходным переходом, и совершил наезд.
Женщина получила тяжелые травмы и скончалась в больнице, сообщили в Госавтоинспекции МВД Чувашии.
В отношении водителя составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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