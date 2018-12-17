В Чувашии лихач насмерть сбил пенсионерку на "зебре"

СЕГОДНЯ 10:04 2018-12-17T10:04:38+03:00

С места происшествия Фото: МВД по Чувашской Республике

Наезд произошел в Новочебоксарске в субботу, 15 декабря

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Смертельный наезд на 68-летнюю жительницу Новочебоксарска произошел 15 декабря в 16.00 на улице Советской. Пенсионерка переходила дорогу по "зебре", когда на нее наехал автомобиль ВАЗ-21074, которым управлял 25-летний мужчина.

По предварительным данным, водитель превысил безопасную скорость, грубо нарушил правила дорожного движения - не остановился перед пешеходным переходом, и совершил наезд.

Женщина получила тяжелые травмы и скончалась в больнице, сообщили в Госавтоинспекции МВД Чувашии.

В отношении водителя составили административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.