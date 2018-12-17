В Татарстане из горящего гипермаркета эвакуировали 50 человек

17 Дек. 09:38 2018-12-17T10:37:37+03:00

В ЧП никто не пострадал

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Сообщение о том, что в воскресенье, 16 декабря, в Нурлате в гипермаркете "ЭССЕН" появился едкий дым и сработала пожарная сигнализация, поступило в 18.52. Приехавшие на место пожарные обнаружили, что в подвальном помещении горит фасовочный автомат, площадь пожара составила девять квадратных метров.

Еще до прибытия пожарных благодаря чётким действиям администрации магазина были эвакуированы 50 человек.

- Локализация пожара 19.05 - сообщили в МЧС Татарстана. - Ликвидация открытого горения 19.08. Полная ликвидация 19.18 Погибших и пострадавших нет. Причина происшествия - устанавливается.