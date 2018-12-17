2018-12-17T10:37:37+03:00
Происшествия

В Татарстане из горящего гипермаркета эвакуировали 50 человек

В ЧП никто не пострадал
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

Сообщение о том, что в воскресенье, 16 декабря, в Нурлате в гипермаркете "ЭССЕН" появился едкий дым и сработала пожарная сигнализация, поступило в 18.52. Приехавшие на место пожарные обнаружили, что в подвальном помещении горит фасовочный автомат, площадь пожара составила девять квадратных метров.

Еще до прибытия пожарных благодаря чётким действиям администрации магазина были эвакуированы 50 человек.

- Локализация пожара 19.05 - сообщили в МЧС Татарстана. - Ликвидация открытого горения 19.08. Полная ликвидация 19.18 Погибших и пострадавших нет. Причина происшествия - устанавливается.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В парке Победы Набережных Челнов появится аллея снеговиков
Повесть писательницы из Чебоксар стала лучшим детским произведением в России
Новый год-2019 в Казани: как будут работать автобусы и троллейбусы
Президент Татарстана предложил возбуждать уголовные дела за езду без водительских прав
В Марий Эл мужчина без водительских прав врезался в КАМАЗ и погиб
В Казани потратят 20 миллионов рублей на новогодние подарки детям
В Казани за 210 миллионов рублей продают бывший ресторан "Танго"
В 2019 году в Казани и прилегающих жилых массивах будут отремонтированы 54 участка улиц
Два района Казани 18 декабря останутся без света
Впереди лишь Питер и Москва: Казань вошла в тройку самых популярных городов для путешествий на Новый год
В 2018 году в Набережных Челнах почти 700 сотрудников лишились работы
Дальнобойщик из Татарстана погиб под колесами своей машины в Кировской области
В Чувашии лихач насмерть сбил пенсионерку на "зебре"
В Чебоксарах полицейский сбил ребенка на "зебре"
В Казани 27 декабря в честь открытия главной елки прозвучит салют
В Татарстане во время пожара в многоэтажке пожарные спасли пять человек
В Казани в смертельной аварии погиб мужчина
В Татарстане спасли новорожденных щенков, выброшенных в полынью на реке
В Казани арестованный за насилие над 15-летним юношей подросток нанес себе рану живота