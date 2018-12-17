В Чебоксарах полицейский сбил ребенка на "зебре"
Наезд на девочку произошел вечером в воскресенье, 16 декабря, на проспекте Мира в Чебоксарах. Несовершеннолетняя девочка переходила дорогу по правилам: по пешеходному переходу, на "зеленый" сигнал светофора.
Правила нарушил водитель иномарки "Тойота" - он не уступил дорогу ребенку, сбил ее. Пострадавшую увезли в больницу.
Во время разбора ДТП выяснилось, что водитель - действующий сотрудник полиции. По предварительным данным, он сел за руль пьяным - очевидцу услышали характерное амбрэ.
- По даному факту проводится служебная проверка, - сообщили в МВД Чувашии.
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