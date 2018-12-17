2018-12-17T09:04:36+03:00
Дом. Семья

В Казани 27 декабря в честь открытия главной елки прозвучит салют

Об этом рассказали на "деловом понедельнике" в мэрии столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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В честь открытия елки в Казани прозвучит салютВ честь открытия елки в Казани прозвучит салютФото: Из материалов пресс-службы
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В мэрии Казани во время еженедельного совещания замруководителя исполкома Рустем Гафаров сообщил, что открытие главной елки города состоится 27 декабря. Во время открытия гуляющих казанцев и гостей города ждут финал конкурса "Народный Дед Мороз", танцевальные батлы Снегурочки и Дед Мороза, и много других интересных мероприятиий.

Также 27 декабря возле Центра семьи "Казан", где и будет установлена елка, откроется ледовый городок.

Завершится грандиозный праздник волшебным салютом.

Напомним, что в Казани откроются 60 площадок для празднования Нового года на улицах и парках города. Новогодние площадки у Черного озера и Центра семьи "Казан" будут работать до 2.00.

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