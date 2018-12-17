2018-12-17T09:04:36+03:00
Дом. Семья

В Казани 27 декабря в честь открытия главной елки прозвучит салют

Об этом рассказали на "деловом понедельнике" в мэрии столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
В честь открытия елки в Казани прозвучит салютВ честь открытия елки в Казани прозвучит салютФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В мэрии Казани во время еженедельного совещания замруководителя исполкома Рустем Гафаров сообщил, что открытие главной елки города состоится 27 декабря. Во время открытия гуляющих казанцев и гостей города ждут финал конкурса "Народный Дед Мороз", танцевальные батлы Снегурочки и Дед Мороза, и много других интересных мероприятиий.

Также 27 декабря возле Центра семьи "Казан", где и будет установлена елка, откроется ледовый городок.

Завершится грандиозный праздник волшебным салютом.

Напомним, что в Казани откроются 60 площадок для празднования Нового года на улицах и парках города. Новогодние площадки у Черного озера и Центра семьи "Казан" будут работать до 2.00.

Еще больше материалов по теме: «Новый год 2019: Афиша, путешествия, зимние забавы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Марий Эл оператора котельной нашли мертвым в конвейере
На концерте в Чебоксарах нарушили авторские права групп Metallica и Linkin Park
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей