В Татарстане во время пожара в многоэтажке пожарные спасли пять человек

СЕГОДНЯ 08:48 2018-12-17T08:48:07+03:00

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Пожар в подвале многоэтажки на улице Мусы Джалиля в воскресенье, 16 декабря, в 10.38. Жители дома огонь обнаружили не сразу, после того, как едкие клубы дыма стали выбиваться наружу из окон подвала, и в подъезде стало нечем дышать.

Вызвали спасателей, и те, кто смогли выйти на улицу самостоятельно, ждали приезда огнеборцев во дворе. Тех, кто не смог, а таких оказалоось пять человек, спасатели выводили из квартир при помощи спецсредств - маски "капюшон".

С огнем справились, хоть и было сложно - пожарные работали в непригодной для дыхания среде, при высокой температуре и планировка подвала была сложной.

Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров, сообщили в МЧС Татарстана.

Предварительная причина возникновения огня - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.