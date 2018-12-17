2018-12-17T08:48:07+03:00
Происшествия

В Татарстане во время пожара в многоэтажке пожарные спасли пять человек

ЧП произошло в Бугульме в воскресенье, 16 декабря
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
С места происшествияС места происшествияФото: МЧС Татарстана
Изменить размер текста:

Пожар в подвале многоэтажки на улице Мусы Джалиля в воскресенье, 16 декабря, в 10.38. Жители дома огонь обнаружили не сразу, после того, как едкие клубы дыма стали выбиваться наружу из окон подвала, и в подъезде стало нечем дышать.

Вызвали спасателей, и те, кто смогли выйти на улицу самостоятельно, ждали приезда огнеборцев во дворе. Тех, кто не смог, а таких оказалоось пять человек, спасатели выводили из квартир при помощи спецсредств - маски "капюшон".

С огнем справились, хоть и было сложно - пожарные работали в непригодной для дыхания среде, при высокой температуре и планировка подвала была сложной.

Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров, сообщили в МЧС Татарстана.

Предварительная причина возникновения огня - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнекамске в честь Нового года-2019 начал курсировать праздничный экскурсионный трамвай
Вам открытка! Не в Ватсапе, не в Фейсбуке, а в реале
Более чем на сутки отключат от воды ряд домов в Советском районе Казани
В Казани бывшие адвокат и полицейский следователь осуждены за взятку
На WorldSkills-2019 в Казань бесплатно приедут 70 тысяч школьников и студентов
Картину с автографом Киркорова продали в Казани за 50 тысяч рублей
Поленом по голове: в Чувашии женщину подозревают в гибели мужа
В Москве президент Татарстана обсудит проблему обманутых дольщиков
УНИКС на выезде обыграл "Скайлайнерс" и вышел в следующий раунд Кубка Европы с первого места
Отца из Украины, обвиненного в убийстве казанского нумизмата, хотят приговорить к пожизненному сроку
В Татарстане поймали подозреваемого в поджоге автомобиля
Первый полет в Казани бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М состоится до Нового года-2019
Исполком Набережных Челнов потратит 23 миллиона рублей на разработку генплана города
В Казани у пенсионерки из квартиры украли старинные часы, картину и марки на 300 тысяч рублей
Глава Чувашии уволил официального представителя республики при Президенте России
За последние сутки с улиц Казани вывезли более 3 тысяч тонн снега
"Он постоянно ворчит и ворчит": Данис Зарпиов рассказал о недостатках Сергея Мозякина
В Набережных Челнах в раздевалке спорткомплекса умер мужчина
"Ак Барс" вел 3:1 после двух периодов, но умудрился проиграть "Металлургу"
Находят корм под снегом и очень выносливые: официально зарегистрирована татарская порода лошадей