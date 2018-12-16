2018-12-16T18:00:44+03:00
Происшествия

В Казани в смертельной аварии погиб мужчина

ДТП произошло в Вахитовском районе столицы Татарстана
Лика ИСАЕВА
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Шансов выжить у водителя не былоШансов выжить у водителя не былоФото: Лика ИСАЕВА
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Авария с участием двух автомобилей "Ниссан" произошла в 14.40 в воскресенье, 16 декабря, на улице Вишневского в Вахитовском районе Казани. По предварительным данным, 22-летний уроженец Башкирии, управлявший "Ниссан Альмерой", грубо нарушил правила дорожного движения - решил развернуться через "двойную сплошную".

В этот момент в бок его автомобиля врезался другой "Ниссан" - "Кашкай", которым управляла 45-летняя женщина.

Авария произошла на улице Вишневского Фото: Лика ИСАЕВА

Авария произошла на улице ВишневскогоФото: Лика ИСАЕВА

Фото: Лика ИСАЕВА

В результате аварии молодой человек получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался до приезда медиков. Женщина-водитель получила травмы, ее на автомобиле "скорой помощи" доставили в БСМП.

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