Дальнобойщик из Татарстана погиб под колесами своей машины в Кировской области

17 Дек. 10:12 2018-12-17T10:12:46+03:00

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В причинах смертельного дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции Кировской области. Там в 7.00 в четверг, 13 декабря, в аварии погиб 47-летний татарстанец.

Все произошло на окраине деревни Глушиха Кирово-Чепецкого района Кировской области. Автоцистерна «Мерседес» вылетела с трассы в кювет, столкнувшись со столбами ЛЭП. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили тело водителя под колесами цистерны. По предварительным данным, не справившись с управлением, мужчина решил выпрыгнуть из кабины, но угодил под свою машину.

Разлива топлива удалось избежать - цистерна была пуста.