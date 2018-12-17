Дальнобойщик из Татарстана погиб под колесами своей машины в Кировской области
В причинах смертельного дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники Госавтоинспекции Кировской области. Там в 7.00 в четверг, 13 декабря, в аварии погиб 47-летний татарстанец.
Все произошло на окраине деревни Глушиха Кирово-Чепецкого района Кировской области. Автоцистерна «Мерседес» вылетела с трассы в кювет, столкнувшись со столбами ЛЭП. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет.
Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили тело водителя под колесами цистерны. По предварительным данным, не справившись с управлением, мужчина решил выпрыгнуть из кабины, но угодил под свою машину.
Разлива топлива удалось избежать - цистерна была пуста.