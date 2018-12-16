2018-12-16T16:16:19+03:00
Происшествия

В Казани арестованный за насилие над 15-летним юношей подросток нанес себе рану живота

По данному факту проводится проверка
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Молодой человек арестован за нападение на 15-летнего подросткаМолодой человек арестован за нападение на 15-летнего подростка
Изменить размер текста:

ЧП произошло в стенах Следственного изолятора №1 в Казани. Туда по решению суда на время следствия закрыли 16-летнего подростка. Молодой человек вместе со своей 17-летней подругой 8 декабря затащили в подъезд многоэтажного жилого дома по улице Лушникова в Авиастроительном районе столицы Татарстана 15-летнего юношу. Там пара, по версии следствия, надругалась над ним.

Злоумышленники были задержаны и по решению суда молодой человек отправлен под арест на время следствия до 13 февраля. Но 14 декабря он предпринял попытку навредить своему здоровью, порезав низ живота.

- Следственно-арестованный гражданин совершил незначительный порез кожного покрова в области живота, - сообщили в УФСИН Татарстана. - С его слов, причиной послужил нервный срыв. Медицинскими работниками учреждения оказана необходимая помощь. Жизни и здоровью следственно-арестованного ничего не угрожает.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани в смертельной аварии погиб мужчина
В Татарстане спасли новорожденных щенков, выброшенных в полынью на реке
В Казани открыли музей волейбола
В Марий Эл во время пожара погибли мужчина и женщина
В Татарстане во время пожара погибли двое мужчин
Министр экономразвития Чувашии арестован на два месяца
В Татарстане во время пожара спасли двух пенсионеров, эвакуировали 25 человек
В Казани приняли присягу сотрудники Росгвардии
В Йошкар-Оле приставы по решению суда закрыли кафе "Кебаб Хаус" на 90 суток
В Татарстане капремонт завершили в 831 многоквартирном доме
В Чувашии пенсионер зашел в местную администрацию и высказался о ее главе матом
Президент Татарстана: по итогам 2018 года ВРП республики вырастет на 1,5%
Жителя Марий Эл будут судить за то, что скачал и поделился с другими детской порнографией
В Татарстане на посевную кампанию 2019 года требуется 25 миллиардов рублей
Не по телефону, так через соцсети: татарстанскую пенсионерку заманили бонусами и обобрали
В Чувашии в ДТП с четырьмя авто пострадала супружеская пара
В Казани за 95,2 миллиона рублей запустят производство имплантат для костей
В Казань пришло похолодание: город под влиянием антициклона до 22 декабря
Из Казани до Актаныша на автобусе: автовокзал «Восточный» возобновил рейсы
Татарстанца, избившего свою престарелую мать, приговорили к условному сроку
В казанском ЖК «Салават купере» заселили дом №5 по улице Наиля Юсупова
В Татарстане будут судить мать, которая спаивала свою дочь-подростка