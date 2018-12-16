В Казани арестованный за насилие над 15-летним юношей подросток нанес себе рану живота

СЕГОДНЯ 16:16 2018-12-16T16:16:19+03:00

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ЧП произошло в стенах Следственного изолятора №1 в Казани. Туда по решению суда на время следствия закрыли 16-летнего подростка. Молодой человек вместе со своей 17-летней подругой 8 декабря затащили в подъезд многоэтажного жилого дома по улице Лушникова в Авиастроительном районе столицы Татарстана 15-летнего юношу. Там пара, по версии следствия, надругалась над ним.

Злоумышленники были задержаны и по решению суда молодой человек отправлен под арест на время следствия до 13 февраля. Но 14 декабря он предпринял попытку навредить своему здоровью, порезав низ живота.

- Следственно-арестованный гражданин совершил незначительный порез кожного покрова в области живота, - сообщили в УФСИН Татарстана. - С его слов, причиной послужил нервный срыв. Медицинскими работниками учреждения оказана необходимая помощь. Жизни и здоровью следственно-арестованного ничего не угрожает.