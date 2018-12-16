2018-12-16T15:24:39+03:00
Спорт

В Казани открыли музей волейбола

Открытие произошло в Центре волейбола "Санкт-Петербург"
Лика ИСАЕВА
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Фото предоставлено ВК "Зенит-Казань"Фото предоставлено ВК "Зенит-Казань"
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В столице Татарстана 15 декабря перед началом матча с одноклубниками из Санкт-Петербурга за Кубок России-2018 в фойе Центра волейбола состоялось открытие обновленного музея волейбола. В числе экспонатов музея - многочисленные кубки, завоеванные казанскими клубами, но и интересные исторические артефакты. Открывал музей председатель госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Сам матч закончился убедительной победой казанцев. В четвертом сете за явным преимуществом – 25:18, победу одержал «Зенит-Казань», и клуб завоевал восьмой Кубок России в истории и пятый – подряд.

Статистика. Самыми результативными игроками матча стали Максим Михайлов и Георг Грозер, набравшие по 20 очков. Диагональный казанской команды признан самым ценным игроком «Финала четырёх».

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