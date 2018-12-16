2018-12-16T14:23:54+03:00
Происшествия

В Марий Эл во время пожара погибли мужчина и женщина

Трагедия произошла в Горномарийском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места трагедииС места трагедииФото: МЧС по Марий Эл
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Пожар в частном доме на улице Больничной в селе Кузнецово в Горномарийском районе республики произошел в ночь с 14 на 15 декабря. Огонь и глубы дыма заметили соседи, когда строение и надворные постройки были полностью охвачены пламенем.

К приезду огнеборцев полыхало уже 300 квадратных метров, и в огнем был уничтожен жилой дом. Соседи рассказали пожарным, что в доме проживали супруги, но на улице их никто не увидел. Вероятно, что они остались в доме.

Опасения подтвердились - во время разбора завалов обнаружили тела погибших мужчины и женщины.

- Общая площадь возгорания составила 300 квадратных метров, - сообщили в МЧС Марий Эл. - Причинами возникновения огня могли стать и короткое замыкание, и неосторожность при курении. Это сейчас выясняют специалисты пожарной охраны.

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