В Татарстане во время пожара погибли двое мужчин

16 Дек. 13:04 2018-12-16T13:04:09+03:00

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Пожар в частном доме на улице Гиматдинова в Нурлате произошел в субботу, 15 декабря, поздно вечером. Возгорание обнаружили поздно, и в службу "112" позвонили в 23.17.

К приезду пожарных огонь бушевал внутри дома и холодной веранды. Пожарные подразделения никто не встретил, и никто о помощи не просил. Только спустя 20 минут к пожарным подошла женщина и сказала, что внутри могут находиться ее родной брат и сожитель. Мужчины там пьянствовали вместе со своими друзьями.

Огонь удалось потушить, и тела мужчин - 35-летнего и 41-летнего, обнаружили в холодной веранде дома, около замурованной мебелью и инвентарем запасной двери. Для входа и выходав этом доме использовалась дверь, расположенная со стороны огорода.

- В результате пожара внутри жилого дома имущество сгорело полностью, обгорели стены и потолок на общей площади 70 квадратных метров, - сообщили в МЧС Татарстана. - Условия, способствовавшие развитию пожара, оказались позднее время, позднее сообщение о пожаре. По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.