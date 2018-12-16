Министр экономразвития Чувашии арестован на два месяца
Министра экономического развития Чувашии в суде арестовали на два месяца, пока идет расследование, сообщили в прокуратуре республики. Напомним, Владимира Аврелькина задержали во время спецоперации ФСБ республики, заподозрив его в «Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия».
Расследование началось в ФСБ Чувашии. Министр, ставший обвиняемый, подозревается в том, что он злоупотреблял своими полномочиями при выделении субсидирования предприятий из регионального фонда.
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